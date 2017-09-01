Сумщину посетила делегация Республики Беларусь Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с заместителем Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Александром Сидоровым.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области строительства и обмена опытом.

По словам Николая Клочко, наша область открыта к деловому диалогу и налаживанию партнерства. Использование современных технологий и передового опыта местных производителей имеют хорошую репутацию не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

С потенциалом области белорусские гости знакомились также во время посещения предприятий по изготовлению строительных материалов и остались пораженными от увиденного.

Сумская область имеет длительные партнерские взаимовыгодные связи с Республикой Беларусь. Внешнеторговый оборот Сумской области и соседней страны за январь-август 2017 года составил почти 27 млн долларов США и увеличился на 3,4% по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.