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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16498

На Сумщине задержали налоговика на взятке

В Сумской области во время получения 10 тыс. грн неправомерной выгоды задержан налоговик.

Прокуратурой Сумской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства в четверг, 16 ноября, на получении 10 тыс. грн задержан руководитель Недригайловского отделения Роменской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области.

Налоговик требовал и получил указанные средства от физического лица-предпринимателя за непринятие мер по выявленным нарушениям при аренде земельного участка и не взыскание соответствующих платежей.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Руководителя отделения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании налоговику меры пресечения и отстранении от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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