Спасатели предупреждают о тумане По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 17 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500 м.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.