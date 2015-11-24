Спасатели предупреждают о тумане

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 19 октября по г. Сумы и области ожидается туман (видимость -...
По прогнозам Укргидрометцентра, 28 октября ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской,...
Сейчас на автодорогах области туман, видимость 200-500 м. Поэтому и водителям, и пешеходам, нужно обязательно позаботиться о дополнительном выделении себя...