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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1187

В Сумах переоснастили КНС-2 современным насосным оборудованием

С 8 ноября запущено в работу новое насосное оборудование на канализационной насосной станции № 2 в Сумах.

Теперь вместо насоса ЦН 800х50 с электродвигателем мощностью 250 кВт эксплуатируется насосный агрегат со шкафом управления фирмы «HYDRO-VACUUM» с электродвигателем 132 кВт. Подобное осовременивание позволяет сэкономить на электроэнергии и обеспечить надежность работы объекта в целом. КНС-2 является самой мощной среди канализационных станций г. Сумы и обеспечивает перекачку сточных вод из жилых массивов Курского микрорайона, ул. Металлургов и всей центральной части города.

Уменьшение энергозатрат за счет модернизации оборудования и внедрения современных технологий позволит сдерживать рост себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.

Переоснащение КНС-2 современным насосным оборудованием проводится в рамках выполнения мероприятий инвестиционной программы предприятия 2017 года, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

Общество КП «Горводоканал»
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