Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:401

На парковке универмага «Киев» 18-летний запорожец размахивал пистолетом

Патрульные оперативно разыскали мужчину, который размахивал предметом, похожим на пистолет посреди города.

Происшествие случилось в полночь, на площади Покровской. Стражи порядка получили сообщение о неизвестном, который только что размахивал пистолетом на парковке универмага «Киев», после чего сел в такси Dacia Logan и уехал в неизвестном направлении.

Через некоторое время, на улице Привокзальной, инспекторы разыскали указанный автомобиль такси. Мужчина объяснил, что его пассажир только что зашел на территорию железнодорожного вокзала. По приметам патрульные нашли мужчина. Им оказался 18-летний житель Запорожской области. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него предмет, похожий на пистолет Флобер.

Сам же мужчина объяснил, что у него возник конфликт с неизвестными гражданами, которые начали приставать к его подруге. Чтобы отпугнуть граждан и избежать дальнейших непредвиденных ситуаций, он на несколько секунд достал пистолет, после чего сел в такси и поехал на железнодорожный вокзал.

Каких-либо документов на указанный предмет он не имел. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Оружие
view counter

По тематике

10.11.2017 10:57

Сумские копы задержали вооруженных наркоманов

Патрульные обнаружили у граждан свертки с веществом, похожим на наркотическое, и предметы, похожие на оружие....

На Сумщине задержали россиянина, который хранил составные части к боеприпасам
06.11.2017 09:30

На Сумщине задержали россиянина, который хранил составные части к боеприпасам

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками Национальной полиции обнаружили и изъяли у гражданина России составные части к боеприпасам....

Конотопчанин хранил на серванте три пистолета
03.11.2017 13:50

Конотопчанин хранил на серванте три пистолета

Сразу три единицы устройств для стрельбы различными типами патронов обнаружили и изъяли конотопские полицейские у 39-летнего местного жителя....

01.11.2017 14:51

На Сумщине завершился месячник добровольной сдачи оружия

В течение месяца в полицию жители области сдали две с половиной сотни различных типов оружия, более полутора тысяч патронов и...

В сумской квартире полиция нашла склад с оружием
27.10.2017 10:35

В сумской квартире полиция нашла склад с оружием

В Сумах на квартире полиция нашла склад с оружием, боеприпасами, средствами связи и форменной милицейской одеждой....

Новости

Тарифы растут: в Сумах состоялись общественные слушания по тарифам на тепло (видео)
Вчера 10:29
На парковке универмага «Киев» 18-летний запорожец размахивал пистолетом
Сегодня 17:40
В Сумах подумают над бесплатным проездом для школьников
Сегодня 17:29
Сумщина подписала меморандум о взаимопонимании с Альянсом Мост шелкового пути
Сегодня 17:18
В Сумах переоснастили КНС-2 современным насосным оборудованием
Сегодня 17:11
В центре Сум незаконно рисуют мурал «Східного корпуса»
Сегодня 17:01
Пограничники задержали грузовик с лошадьми
Сегодня 16:31
Спасатели предупреждают о тумане
Сегодня 16:17
Конотопские полицейские поймали очередного любителя наркотиков
Сегодня 15:50
В СумГУ подорожают тарифы на содержание общежитий
Сегодня 15:05
Серийного квартирного вора взяли под стражу
Сегодня 14:42
На Сумщине задержали налоговика на взятке
Сегодня 14:16
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
"Богема" Ричард Джонс (Великобритания, 2017)
"Богема" Ричард Джонс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
20.00
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.