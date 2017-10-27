На парковке универмага «Киев» 18-летний запорожец размахивал пистолетом Патрульные оперативно разыскали мужчину, который размахивал предметом, похожим на пистолет посреди города.

Происшествие случилось в полночь, на площади Покровской. Стражи порядка получили сообщение о неизвестном, который только что размахивал пистолетом на парковке универмага «Киев», после чего сел в такси Dacia Logan и уехал в неизвестном направлении.

Через некоторое время, на улице Привокзальной, инспекторы разыскали указанный автомобиль такси. Мужчина объяснил, что его пассажир только что зашел на территорию железнодорожного вокзала. По приметам патрульные нашли мужчина. Им оказался 18-летний житель Запорожской области. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него предмет, похожий на пистолет Флобер.

Сам же мужчина объяснил, что у него возник конфликт с неизвестными гражданами, которые начали приставать к его подруге. Чтобы отпугнуть граждан и избежать дальнейших непредвиденных ситуаций, он на несколько секунд достал пистолет, после чего сел в такси и поехал на железнодорожный вокзал.

Каких-либо документов на указанный предмет он не имел. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.