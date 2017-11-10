Патрульные задержали двух наркоманов Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, патрульные обнаружили двух граждан, которые нарушали общественный порядок.

Инспекторы провели с ними профилактическую беседу, во время которой заметили, что нарушители закона нервничают и пытаются как можно быстрее закончить беседу с полицейскими.

Причина странного поведения граждан стала известна через несколько минут, ведь у 23-летнего жителя Лебединского района инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакетик с измельченным веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, а у его 27-летнего приятеля, жителя Середина-Будского района, сверток с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая изъяла указанные вещества.