Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:18147

Патрульные задержали двух наркоманов

Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, патрульные обнаружили двух граждан, которые нарушали общественный порядок.

Инспекторы провели с ними профилактическую беседу, во время которой заметили, что нарушители закона нервничают и пытаются как можно быстрее закончить беседу с полицейскими.

Причина странного поведения граждан стала известна через несколько минут, ведь у 23-летнего жителя Лебединского района инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакетик с измельченным веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, а у его 27-летнего приятеля, жителя Середина-Будского района, сверток с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая изъяла указанные вещества.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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