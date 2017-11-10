Патрульные задержали двух наркоманов

Инспекторы провели с ними профилактическую беседу, во время которой заметили, что нарушители закона нервничают и пытаются как можно быстрее закончить беседу с полицейскими.
Причина странного поведения граждан стала известна через несколько минут, ведь у 23-летнего жителя Лебединского района инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакетик с измельченным веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, а у его 27-летнего приятеля, жителя Середина-Будского района, сверток с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая изъяла указанные вещества.
С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 1402 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за минувшие сутки...
В ходе проведения обыска конотопские полицейские обнаружили и изъяли у жителя Конотопа посуду, приборы и ингредиенты, необходимые для изготовления тяжелого...
На Роменщине участковые офицеры полиции обнаружили ранее судимого 58-летнего мужчину, который дома хранил около 8 г вероятной марихуаны. Как пояснил...
Бывший правоохранитель, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств, приговора суда будет ждать в СИЗО....
В Сумах сотрудники внутренней безопасности задержали полицейского на сбыте наркотиков....