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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01141

В центре Сум незаконно рисуют мурал «Східного корпуса»

15 ноября начали рисовать мурал на фасаде Дворца детей и юношества.

Сумчанам макет рисунка показался похож на эмблему общественного движения «Східний корпус». Отличает только подпись «Слава Україні», пишет Трибуна.

Как сообщил директор Сумского ДДЮ Сергей Маковецкий, вчера предупредил художников, что рисовать здесь запрещено.

«Утром начались самовольные работы по нанесению рисунка на стену. Я предупреждал вчера, что без разрешительных документов рисовать здесь нельзя. Их я сегодня не увидел. Я сразу вызвал полицию, ведь это - порча коммунального имущества», - говорит директор Сумского ДДЮ.

В патрульной полиции рассказали, что вызов был совершен сегодня около 9:00 утра.

«У художников не было разрешительных документов для нанесения изображения. Плюс ко всему, директор ДДЮ вынес нам документы, запрещающие рисовать на этом здании, так как это - памятка архитектуры. Поэтому наши инспекторы вызвали следственно-оперативную группу», - говорит Олег Сологуб, пресс-секретарь Управления патрульной полиции г. Сумы.

В городском управлении архитектуры и градостроительства ситуацию прокомментировала заместитель начальника Ольга Бондаренко:

«Нами подготовлено письмо на инициатора проекта Дениса Сокура, о возможности нанесения этого рисунка на это здание. Это письмо в форме категорического отказа и запрета. Однако почему-то эти работы выполняются. Никакого устного или письменного разрешения никто не получал. Выполнение этих работ - незаконно. Кроме того, это здание принадлежит к местной символике, поэтому любое изменение фасада должно согласовываться с управлением архитектуры. К нам за разрешение никто не приходил».

Исполнительный директор Общественного фонда «Сумы» Александра Мартыненко сообщила, что художники фонда уже больше года разрабатывали макет для этой стены.

«Мы разрабатывали макет для этой стены, чтобы удовлетворить всех креативом и красками, и тут бац... некоторые накреативили до нуля», - пишет Александра Мартыненко на своей странице в фейсбуке.

Сам Денис Сокур трубку от журналистов не берет.

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Право Мурал Східний корпус
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