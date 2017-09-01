Сумщина подписала меморандум о взаимопонимании с Альянсом Мост шелкового пути

Меморандум о взаимопонимании между Сумской областной государственной администрацией и Альянсом городов Шелкового пути закрепил интерес сторон в объединении усилий для углубления партнерских отношений и в дальнейшем развитии стратегического партнерства. Основным направлением сотрудничества является взаимопомощь, получение положительного результата через налаживание активного партнерства.
В этом году форум посвящен внедрению эффективных механизмов ведения бизнеса и привлечения китайских инвестиций в Украину. В рамках мероприятия запланировано проведение аллеи инвестиционных украинских проектов и 6 отраслевых панельных сессий, посвященных, в частности, транспортно-логистической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, научно-технической, культурной и туристической сферам.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с заместителем Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Александром Сидоровым....
Празднества прошли 20 сентября в Легкоатлетическом манеже СумГУ....
Власти Сум должны вкладывать больше средств в сети, считает глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко....
6 сентября главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко совершил рабочую поездку в Недригайловский район....
Сегодня, 1 сентября, состоялось торжественного открытие «Областного лицея-интерната спортивного профиля» для школьников 7-10 классов, которые будут учиться приоритетным для области...