Сумщина подписала меморандум о взаимопонимании с Альянсом Мост шелкового пути Важный документ подписал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время Второго украинского форума Шелкового пути, который проходит в Киеве.

Меморандум о взаимопонимании между Сумской областной государственной администрацией и Альянсом городов Шелкового пути закрепил интерес сторон в объединении усилий для углубления партнерских отношений и в дальнейшем развитии стратегического партнерства. Основным направлением сотрудничества является взаимопомощь, получение положительного результата через налаживание активного партнерства.

В этом году форум посвящен внедрению эффективных механизмов ведения бизнеса и привлечения китайских инвестиций в Украину. В рамках мероприятия запланировано проведение аллеи инвестиционных украинских проектов и 6 отраслевых панельных сессий, посвященных, в частности, транспортно-логистической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, научно-технической, культурной и туристической сферам.