В Сумах подумают над бесплатным проездом для школьников Получила ответ городских властей петиция «Установить бесплатный проезд учащихся на маршрутах общего пользования в г. Сумы в течение учебного года».

«С целью обеспечения социальной защиты малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения, руководствуясь Законом Украины «Об охране детства», установить бесплатный проезд учащихся общеобразовательных учебных заведений всех форм собственности на маршрутах общего пользования (автобусами, троллейбусами, маршрутными такси, независимо от формы собственности и подчинения) в г. Сумы, без ограничений количества учеников в каждом транспортном средстве и количества поездок в течение каждого учебного года, ежедневно с 7:00 до 20:00 (За исключением воскресенья и праздничных дней), который действует при наличии ученического билета.

Для автомобильных транспортных средств, которые не находятся в коммунальной собственности, необходимо предусмотреть эти условия как конкурсные при определении поставщика соответствующих услуг, с их включением в соответствующего договора, и учитывая принцип свободы договора - без компенсации соответствующих потерь доходов такого автомобильного перевозчика за счет средств городского бюджета.

Таким образом, права частных автомобильных перевозчиков и закон не нарушаются, перевозчики сами будут определяться в вопросе участия в конкурсе, а победители заключат договоры, в которые необходимо включить указанные выше условия, не предусматривающие расходов из городского бюджета. Эти победители получат возможность осуществления перевозок громады на территории г. Сумы и получения соответствующих доходов при указанных выше условиях.

До сих пор в Украине не внедрена соответствующая целевая программа школьного автобуса для городов, которая должна действовать во всех развивающихся странах. На ее внедрение и реализацию необходимых значительно больше средств, чем компенсация коммунальным перевозчикам.

Дети - наше будущее!» - писал автор петиции Давыдко Игорь Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Абз. 6. ч. 3 ст. 5 Закона Украины «Об охране детства» определено, что органы местного самоуправления «могут обеспечивать льготный проезд обучающихся, воспитанников, студентов к месту учебы и домой в порядке и размерах, определенных органами местного самоуправления, и предусматривать на это соответствующие расходы из местных бюджетов».

Согласно ч. 2 ст. 29 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» органы местного самоуправления обязаны предоставить перевозчикам, осуществляющим льготные перевозки пассажиров, компенсацию в соответствии с законом.

Таким образом, указанные нормы законов обязывают органы местного самоуправления предоставлять компенсацию перевозчику за льготные перевозки путем предвидения соответствующих расходов из бюджета.

На сегодня по решению Сумского городского совета от 26 июля 2017 № 2384-МР «О Порядке предоставления льготного проезда в городском электротранспорте и на автобусных маршрутах общего пользования детям 1-4 классов, обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях г. Сумы и возмещения расходов, связанных с предоставлением таких льгот» (с изменениями) стоимость одной пассажироперевозки в городском коммунальном авто- и электротранспорте для детей 1-4 классов установлена на уровне 50% полной стоимости билета (коммунальный автобус - 1,50 грн., троллейбус - 1,00 грн.). Это решение предусматривает льготный проезд учащихся в течение всего календарного года. За льготные перевозки пассажиров перевозчик - КП СГС «Электроавтотранс» получает компенсацию из городского бюджета в соответствии с отчетами о выполненных объемах перевозок. На указанные цели в городском бюджете на 2017 год предусмотрены средства в сумме 18,0 тыс. грн.

Согласно городской программы «Город Сумы - территория добра и милосердия» на 2016-2018 годы», утвержденной решением Сумского городского совета от 24 декабря 2015 № 148-МГ (с изменениями), осуществляется возмещение средств за льготный проезд отдельных категорий граждан в соответствии с действующего законодательства, в том числе из числа детей, а именно:

- детей-инвалидов в соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине»;

- детей из многодетных семей в соответствии с Законом Украины «Об охране детства»;

- детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и которым установлена инвалидность, связанную с катастрофой в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Кроме того, на очередную сессию Сумского городского совета вносятся изменения в городскую программу «Образование г. Сумы на 2016-2018 годы» в части предоставления льготного проезда детям 1-4 классов в городском электро-, автотранспорте (КП СГС «Электроавтотранс»).

В настоящее время частные перевозчики не получают возмещения потерь доходов за льготные перевозки пассажиров. Несмотря на это, согласно действующим решениями исполнительного комитета Сумского городского совета об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования (июль 2017 года) стоимость одной пассажироперевозки учащихся 1-4 классов установлена в размере 2,00 грн. (50% полной стоимости проезда).

Следует отметить, что деятельность органов местного самоуправления осуществляется на основе правовых актов, в их пределах и по процедуре, установленной этими актами. Такой специально-разрешительный тип правового регулирования закреплен ч. 2 ст. 19 Конституции Украины: «органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины». Учитывая изложенное, принцип свободы договора и принципы деятельности органов местного самоуправления являются взаимоисключающими понятиями.

О включении условий для бесплатного проезда учащихся на маршрутах общего пользования в г. Сумы в течение учебного года конкурсным необходимо принять во внимание следующее. Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «Об организации проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы» подготовлен и опубликован отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг на официальном веб-портале Сумского городского совета 21.09.2017 как проект решения исполнительного комитета и 22.09.2017 как регуляторный акт. Условия проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы является приложением к этому проекту решения. Согласно п. 6 раздела 4 Регламента работы исполнительных органов Сумского городского совета, утвержденного решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.05.2017 № 250, по одному и тому же вопросу не должно вноситься два или более тождественных решений. Кроме того, указанный проект решения содержит нормы регуляторного характера и требует реализации процедур, предусмотренных Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». С учетом указанного выше информируем, что вопрос бесплатного проезда учащихся на маршрутах общего пользования будет включен и рассмотрен как предложение к проекту соответствующего регуляторного акта».