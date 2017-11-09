В Сумах прошла выставка «Энергоэффективность-2017» В рамках реализации «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы» в выставочном центре «Ильинский» состоялась Международная конференция и специализированная выставка «Энергоэффективность-2017».

Ее цель - привлечение малого и среднего бизнеса к внедрению инновационных энергоэффективных технологий и материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных услуг.

В мероприятии приняли участие представители отечественного и иностранного бизнеса, специализирующаяся на производстве энергосберегающего оборудования и технологий, банковского сектора, аудиторских фирм, бюджетных учреждений, и общин - всех, кто имеет наработки в сфере экономии энергоресурсов.

На выставке были представлены экономичные системы альтернативного отопления, новейшие материалы для утепления и экономии энергоресурсов. Здесь можно заказать обследование дома, выбрать современную систему утепления, отопления и освещения от производителей.

Полезными посещения выставки и дискуссионные панели конференции стали, в том числе и для представителей ОТГ, перед которыми в первую очередь стоит задача эффективного управления территорией, в том числе благодаря энергосбережения и внедрения новейших технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства.