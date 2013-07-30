В Шосткинском полку Нацгвардии проверили и освятили технику В воинской части 3022 прошел строевой смотр и II этап технического контроля техники, которая ежедневно привлекается к выполнению служебных задач, сообщает сайт Национальной гвардии Украины.

Исправность и надежность военного транспорта проверялась комиссией во главе с командиром воинской части, полковником Александром Желновачем.

Проверке подлежали все виды техники, которые имееется в Шосткинском полку. Кроме того, во время осмотра особое внимание уделялось военному транспорту.

Капеллан воинской части, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Сергий обратился к военнослужащим и благословил личный состав, окропил технику и гвардейцев святой водой.

По итогам проведения II этапа технического контроля воинская часть 3022 получила оценку «отлично».