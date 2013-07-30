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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25129

В Шосткинском полку Нацгвардии проверили и освятили технику

В воинской части 3022 прошел строевой смотр и II этап технического контроля техники, которая ежедневно привлекается к выполнению служебных задач, сообщает сайт Национальной гвардии Украины.

Исправность и надежность военного транспорта проверялась комиссией во главе с командиром воинской части, полковником Александром Желновачем.

Проверке подлежали все виды техники, которые имееется в Шосткинском полку. Кроме того, во время осмотра особое внимание уделялось военному транспорту.

Капеллан воинской части, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Сергий обратился к военнослужащим и благословил личный состав, окропил технику и гвардейцев святой водой.

По итогам проведения II этапа технического контроля воинская часть 3022 получила оценку «отлично».

Общество Военная техника
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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