Мэр Тростянца возглавил Федерацию легкой атлетики Сумщины

На ней был избран новый руководящий состав ФЛАСО.
11 ноября в Сумах вокруг озера Чеха прошли традиционный соревнования по кросс-гандикапу....
5 ноября в Запорожье провели Zaporizhstal Halfmarathon....
Студентка СумГУ Виктория Калюжная приняла участие в женском полумарафон II EDP Medio Maratón в Мадриде....
29 октября в Ужгороде после длительного перерыва состоялись международные соревнования по спортивной ходьбе «Кубок Карпат»....
28 октября в Сумах на ступеньках стадиона «Юбилейный» провели первый вертикальный забег....