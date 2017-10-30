Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:02174

Мэр Тростянца возглавил Федерацию легкой атлетики Сумщины

Сегодня в стенах легкоатлетического манежа СумГУ состоялась III внеочередная отчетно-выборная конференция Федереции легкой атлетики Сумской области.

На ней был избран новый руководящий состав ФЛАСО.

А именно: Президент Федерации - Бова Юрий Анатольевич,
1й вице-президент - Брижатый Александр Владимирович,
Вице-президент - Корж Виталий Андреевич
Вице-президент - Маслюк Александр Иванович
Спорт Легкая атлетика Юрий Бова
view counter

По тематике

На Чешке бежали кросс-гандикап
13.11.2017 11:53

На Чешке бежали кросс-гандикап

11 ноября в Сумах вокруг озера Чеха прошли традиционный соревнования по кросс-гандикапу....

Сумчанин выиграл запорожский полумарафон
06.11.2017 09:00

Сумчанин выиграл запорожский полумарафон

5 ноября в Запорожье провели Zaporizhstal Halfmarathon....

Сумская студентка взяла «серебро» на полумарафоне в Испании
01.11.2017 14:16

Сумская студентка взяла «серебро» на полумарафоне в Испании

Студентка СумГУ Виктория Калюжная приняла участие в женском полумарафон II EDP Medio Maratón в Мадриде....

Сумчанка отличилась на Кубке Карпат
31.10.2017 17:58

Сумчанка отличилась на Кубке Карпат

29 октября в Ужгороде после длительного перерыва состоялись международные соревнования по спортивной ходьбе «Кубок Карпат»....

В Сумах впервые провели вертикальный забег
30.10.2017 16:58

В Сумах впервые провели вертикальный забег

28 октября в Сумах на ступеньках стадиона «Юбилейный» провели первый вертикальный забег....

Новости

Тарифы растут: в Сумах состоялись общественные слушания по тарифам на тепло (видео)
Вчера 10:29
Мэр Тростянца возглавил Федерацию легкой атлетики Сумщины
Сегодня 20:02
На парковке универмага «Киев» 18-летний запорожец размахивал пистолетом
Сегодня 17:40
В Сумах подумают над бесплатным проездом для школьников
Сегодня 17:29
Сумщина подписала меморандум о взаимопонимании с Альянсом Мост шелкового пути
Сегодня 17:18
В Сумах переоснастили КНС-2 современным насосным оборудованием
Сегодня 17:11
В центре Сум незаконно рисуют мурал «Східного корпуса»
Сегодня 17:01
Пограничники задержали грузовик с лошадьми
Сегодня 16:31
Спасатели предупреждают о тумане
Сегодня 16:17
Конотопские полицейские поймали очередного любителя наркотиков
Сегодня 15:50
В СумГУ подорожают тарифы на содержание общежитий
Сегодня 15:05
Серийного квартирного вора взяли под стражу
Сегодня 14:42
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
"Богема" Ричард Джонс (Великобритания, 2017)
"Богема" Ричард Джонс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
20.00
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.