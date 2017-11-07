Подозреваемый во взяточничестве судья сообщил о вмешательстве в его деятельность как судьи

Информация об этом обращении поступила в Хозяйственный суд Сумской области от защитника Павла Кравченко, сообщает сайт суда.
Представление этого сообщения является обязательным для судьи при наличии таких фактов.
В частности, в сообщении отмечается, что таким фактом является указание в ходатайстве руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, где он настаивает, что дело №920/514/16 должно быть решено в пользу Бритова А.Б. и ООО «Сервис-Маркет». Это указано в ходатайстве в Высший совет правосудия о временном отстранении судьи Александра Коваленко от правосудия: «Кроме того, Коваленко А.В., находясь на занимаемых должностях будет иметь доступ к оригиналам материалов хозяйственного дела, рассмотрение которого продолжается (№920/514/16), и сможет влиять на судей и побудить их к принятию решения не в пользу Бритова А.Б. и ООО «Сервис Маркет».
Ранее сообщалось о том, что 5 ноября текущего года Александр Коваленко лично подал заявление о добровольном сложении полномочий как председателя суда, которая была удовлетворена собранием судей. Также им было подано заявление о самоотводе по делу №920/514/16. А при рассмотрении этого вопроса Высшим советом правосудия не возражал против его отстранения на период расследования, чтобы избежать каких-либо обвинений в препятствовании проведения такого расследования.
Напомним, 1 ноября сотрудники СБУ разоблачили председателя Сумского хозяйственного суда в получении неправомерной выгоды: он требовал у бизнесмена более $26 тыс. за "решение" земельного вопроса.
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