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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели кубок Украины по дзюдо

15 ноября в манеже СумГУ прошел кубок Украины по открытый дзюдо.

Почти 300 спортсменов из 21 региона Украины, Грузии и Узбекистана разыграли награды в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. По результатам соревнований будет определен окончательный состав национальной сборной команды, который планируется утвердить 21 ноября на тренерском совете в Киеве.

Среди победителей и призеров были и сумчане, и студенты вузов Сумщины.

Так, в финале весовой категории до 66 кг полтавчанин Каро Марандян победил сумчанина Василия Сампана. Последний в полуфинале остановил студента Глуховского НПУ Александра Моисея.

В весе свыше 100 кг «золото» получил студент СумГУ Андрей Колесник, «бронзу» – сумчанин Кевин Мандегарян.

Кубок у женщин в весе до 57 кг завоевала студентка ГНПУ Мария Скорая. Студентка СумГУ Анастасия Антипина стала «серебряной» в весе 63 кг.

Спорт Дзюдо
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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