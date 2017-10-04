В Сумах провели кубок Украины по дзюдо 15 ноября в манеже СумГУ прошел кубок Украины по открытый дзюдо.

Почти 300 спортсменов из 21 региона Украины, Грузии и Узбекистана разыграли награды в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. По результатам соревнований будет определен окончательный состав национальной сборной команды, который планируется утвердить 21 ноября на тренерском совете в Киеве.

Среди победителей и призеров были и сумчане, и студенты вузов Сумщины.

Так, в финале весовой категории до 66 кг полтавчанин Каро Марандян победил сумчанина Василия Сампана. Последний в полуфинале остановил студента Глуховского НПУ Александра Моисея.

В весе свыше 100 кг «золото» получил студент СумГУ Андрей Колесник, «бронзу» – сумчанин Кевин Мандегарян.

Кубок у женщин в весе до 57 кг завоевала студентка ГНПУ Мария Скорая. Студентка СумГУ Анастасия Антипина стала «серебряной» в весе 63 кг.