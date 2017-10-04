В Сумах провели кубок Украины по дзюдо

Почти 300 спортсменов из 21 региона Украины, Грузии и Узбекистана разыграли награды в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. По результатам соревнований будет определен окончательный состав национальной сборной команды, который планируется утвердить 21 ноября на тренерском совете в Киеве.
Среди победителей и призеров были и сумчане, и студенты вузов Сумщины.
Так, в финале весовой категории до 66 кг полтавчанин Каро Марандян победил сумчанина Василия Сампана. Последний в полуфинале остановил студента Глуховского НПУ Александра Моисея.
В весе свыше 100 кг «золото» получил студент СумГУ Андрей Колесник, «бронзу» – сумчанин Кевин Мандегарян.
Кубок у женщин в весе до 57 кг завоевала студентка ГНПУ Мария Скорая. Студентка СумГУ Анастасия Антипина стала «серебряной» в весе 63 кг.
8-9 ноября в Житомире проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет....
В Загребе (Хорватия) проходит чемпионат мира по дзюдо среди молодежи до 21 года....
Артем Хомула стал чемпионом Украины по дзюдо, который стартовал 5 октября в Сумах....
5 октября в Сумах стартовал чемпионат Украины по дзюдо....
5-7 октября в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо....