Девятка снова без воды

В связи с порывом водопровода диаметром 250 мм по проспекту им.Михаила Лушпы, 9 сегодня, 17 ноября, в 9:00 приостановлена работа ЦТП № 19. Прекращена подача воды в дома:
- №№ 9, 11, 13, 15, 15а, 23 по проспекту им. Михаила Лушпы,
- №№ 4, 6, 8 по ул. Интернационалистов,
- № 7 по ул. Ивана Сирко.
По завершении аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.
КП «Горводоканал» сообщает о порыве сети по проспекту Лушпы в Сумах....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает о временном отключении холодной воды....
КП «Горводоканал» снова сообщает об остановке Токаревского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора....