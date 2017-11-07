Девятка снова без воды КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения в Сумах.

В связи с порывом водопровода диаметром 250 мм по проспекту им.Михаила Лушпы, 9 сегодня, 17 ноября, в 9:00 приостановлена работа ЦТП № 19. Прекращена подача воды в дома: - №№ 9, 11, 13, 15, 15а, 23 по проспекту им. Михаила Лушпы, - №№ 4, 6, 8 по ул. Интернационалистов, - № 7 по ул. Ивана Сирко. По завершении аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.