Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3761

Сумские баскетболисты вылетели из Кубка Украины

15-16 ноября состоялись матчи 1/8 Кубка Украины по баскетболу с участием БК «СумДУ».

Обе встречи между БК «Политехник» и БК «СумГУ» прошли в Харькове. В первой встрече наши сопротивлялись лишь в первой четверти, а в итоге проиграли 45 очков - 114:69 (26:25, 29:14, 24:14, 35:16), так что исход двухматчевой дуэли был уже предрешен.

Вторая игра также прошла с подавляющим преимуществом харьковчан, которые только в последней четверти позволили номинальным хозяевам несколько улучшить статистику, но снова получилось «минус 45» - 53:98 (10:25, 8:25, 15:31, 20:17).

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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