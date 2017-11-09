Сумские баскетболисты вылетели из Кубка Украины 15-16 ноября состоялись матчи 1/8 Кубка Украины по баскетболу с участием БК «СумДУ».

Обе встречи между БК «Политехник» и БК «СумГУ» прошли в Харькове. В первой встрече наши сопротивлялись лишь в первой четверти, а в итоге проиграли 45 очков - 114:69 (26:25, 29:14, 24:14, 35:16), так что исход двухматчевой дуэли был уже предрешен.

Вторая игра также прошла с подавляющим преимуществом харьковчан, которые только в последней четверти позволили номинальным хозяевам несколько улучшить статистику, но снова получилось «минус 45» - 53:98 (10:25, 8:25, 15:31, 20:17).