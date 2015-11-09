Сумские школьники соревновались в знаниях по основам здоровья 14 ноября в спортивном зале СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялся II региональный ученический конкурс по основам здоровья имени Н. Н. Васюка.

Участие в нем приняли ученики сумских школ. Девять лучших образовательных учреждений (школы № 1, 7, 8, 13, 15, 20, № , № и 27), которые прошли дополнительный отборочный тур, были приглашены для участия в конкурсе и демонстрации не только своих спортивных достижений, но и знаний по основам здоровья, безопасности жизнедеятельности.

Было несколько конкурсов: спортивно-музыкальная визитка «Мы за здоровый образ жизни», фито-игра «Возможности даров природы», конкурс «Юный медик», фитнес-турнир «Кубок будущего абитуриента».

По результатам голосования жюри конкурса I место завоевала команда учащихся школы № 7, II место поделили между собой команды школ № 22 и № 27, III заняли ученики школ № 8 и № 15.