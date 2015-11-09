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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские школьники соревновались в знаниях по основам здоровья

14 ноября в спортивном зале СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялся II региональный ученический конкурс по основам здоровья имени Н. Н. Васюка.

Участие в нем приняли ученики сумских школ. Девять лучших образовательных учреждений (школы № 1, 7, 8, 13, 15, 20, № , №  и 27), которые прошли дополнительный отборочный тур, были приглашены для участия в конкурсе и демонстрации не только своих спортивных достижений, но и знаний по основам здоровья, безопасности жизнедеятельности.

Было несколько конкурсов: спортивно-музыкальная визитка «Мы за здоровый образ жизни», фито-игра «Возможности даров природы», конкурс «Юный медик», фитнес-турнир «Кубок будущего абитуриента».

По результатам голосования жюри конкурса I место завоевала команда учащихся школы № 7, II место поделили между собой команды школ № 22 и № 27, III заняли ученики школ № 8 и № 15.

Общество Основы здоровья Школьники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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