Сумские школьники соревновались в знаниях по основам здоровья

Участие в нем приняли ученики сумских школ. Девять лучших образовательных учреждений (школы № 1, 7, 8, 13, 15, 20, № , № и 27), которые прошли дополнительный отборочный тур, были приглашены для участия в конкурсе и демонстрации не только своих спортивных достижений, но и знаний по основам здоровья, безопасности жизнедеятельности.
Было несколько конкурсов: спортивно-музыкальная визитка «Мы за здоровый образ жизни», фито-игра «Возможности даров природы», конкурс «Юный медик», фитнес-турнир «Кубок будущего абитуриента».
По результатам голосования жюри конкурса I место завоевала команда учащихся школы № 7, II место поделили между собой команды школ № 22 и № 27, III заняли ученики школ № 8 и № 15.
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