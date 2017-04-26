Сумчанам выплатили компенсации за аварию на ЧАЭС за октябрь

Средства можно получить в учреждениях банков уже 17 ноября 2017 года, сообщает информпортла Сумского горсовета.
В департаменте социальной защиты населения сообщают о том, что в Сумах завершилась выплата компенсации ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пострадавшим...
В департаменте социальной защиты населения сообщают о том, что в Сумах завершилась выплата компенсации пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЄС за...
Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета напоминает о том, что с апреля вдвое увеличен размер денежной компенсации на питание детям,...
По результатам заседания профильной комиссии 29 жителям области будут выданы удостоверения, дающие право на получение льгот и компенсаций....
В Сумах состоялись памятные мероприятия по случаю 31-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС....