Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
17.11.2017 11:42213

Сумчанам выплатили компенсации за аварию на ЧАЭС за октябрь

16 ноября было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за октябрь 2017 года.

Средства можно получить в учреждениях банков уже 17 ноября 2017 года, сообщает информпортла Сумского горсовета.

Общество Чернобыльцы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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