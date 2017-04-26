Сумчанам выплатили компенсации за аварию на ЧАЭС за октябрь 16 ноября было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за октябрь 2017 года.

Средства можно получить в учреждениях банков уже 17 ноября 2017 года, сообщает информпортла Сумского горсовета.