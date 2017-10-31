СумГУ выиграл сразу две спартакиады по футзалу

В соревнованиях участвовали команды трех сумских вузов, который сыграли по кругу, как среди мужских, так и женских команд.
В первый день на паркете спорткомплекса ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко встретились команды СумГУ и СНАУ. В мужском турнире «политех» разгромил «аграриев» 6:0, в женских преимущество СумГУ было еще более значительным – 10:0.
Во второй день встретились команды СумГУ и хозяев площадки из педуниверситета. В женском турнире чемпион определился после победы «политеха» 7:2. В мужском была зафиксирована ничья 1:1, которая еще оставляла шансы на общий успех «педагогам».
В заключительный день встретились «педагоги» и «аграрии». В женском турнире СумГПУ одержал победу 7:1 и занял второе место. В мужском победы 6:2 «педагогам» не хватило для «золота», так что они тоже вторые.
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