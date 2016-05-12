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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
17.11.2017 13:35247

Хозяйственный суд Сумской области получил руководителя

В связи с увольнением Александра Коваленко с административной должности главы Хозяйственного суда Сумщины новым начальником стала его зам.

Напомним, решением общего собрания судей от 5 ноября 2017 было удовлетворено заявление Александра Коваленко об увольнении его с административной должности председателя Хозяйственного суда Сумской области. Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» исполняющим обязанности председателя Хозяйственного суда назначена Елена Резниченко, которая до этого занимала должность заместителя председателя.

Елена Резниченко работает в судебной системе более 17 лет. Окончила Украинскую национальную юридическую академию (сейчас им. Ярослава Мудрого) с отличием. После обучения занималась преподавательской деятельностью. Имеет соответствующий опыт работы, пользуется уважением и авторитетом среди коллег, сообщает пресс-служба суда.

Право Хозяйственный суд
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