Хозяйственный суд Сумской области получил руководителя В связи с увольнением Александра Коваленко с административной должности главы Хозяйственного суда Сумщины новым начальником стала его зам.

Напомним, решением общего собрания судей от 5 ноября 2017 было удовлетворено заявление Александра Коваленко об увольнении его с административной должности председателя Хозяйственного суда Сумской области. Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» исполняющим обязанности председателя Хозяйственного суда назначена Елена Резниченко, которая до этого занимала должность заместителя председателя.

Елена Резниченко работает в судебной системе более 17 лет. Окончила Украинскую национальную юридическую академию (сейчас им. Ярослава Мудрого) с отличием. После обучения занималась преподавательской деятельностью. Имеет соответствующий опыт работы, пользуется уважением и авторитетом среди коллег, сообщает пресс-служба суда.