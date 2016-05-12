Хозяйственный суд Сумской области получил руководителя

Напомним, решением общего собрания судей от 5 ноября 2017 было удовлетворено заявление Александра Коваленко об увольнении его с административной должности председателя Хозяйственного суда Сумской области. Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» исполняющим обязанности председателя Хозяйственного суда назначена Елена Резниченко, которая до этого занимала должность заместителя председателя.
Елена Резниченко работает в судебной системе более 17 лет. Окончила Украинскую национальную юридическую академию (сейчас им. Ярослава Мудрого) с отличием. После обучения занималась преподавательской деятельностью. Имеет соответствующий опыт работы, пользуется уважением и авторитетом среди коллег, сообщает пресс-служба суда.
Собрание судей Хозяйственного суда Сумской области рассмотрело заявление главы суда о снятии административных полномочий....
Сообщение о подозрении вручено председателю Хозяйственного суда Сумской области....
Журналисты программы «Під прицілом» выложили в фейсбуке видео с места задержания главы хозяйственного суда Сумской области, которого обвиняют на взятке....
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерного вознаграждения председателя Хозяйственного суда Сумской области....
Сегодня, 12 мая, на 17.00 назначено заседание адвокатской квалификационной комиссии по жалобе председателя хозяйственного суда области на теперь уже экс-адвоката...