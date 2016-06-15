Суд обязал сумчанку перенести дымоход, который выходил в окна соседки

Ответчик на расстоянии одного метра от соседского земельного участка пристроила к дому дополнительное помещение. Оборудовала в нем котельную. Поэтому когда из трубы шел дым, то он попадал прямо в соседское жилище. Истица несколько раз просила ответчика сделать высоту дымовой трубы выше, как того требуют нормы ГСН. Однако просьба осталась без ответа. Поэтому она обратилась с иском в Заречный районный суд г. Сумы. Просила обязать ответчика перенести котельную и дымоход подальше от ее дома, обустроить так, как предусмотрено строительным паспортом.
Суд первой инстанции иск удовлетворил. Не соглашаясь с таким решением, ответчица подала в суд апелляционную жалобу. Отмечала, что истец не предоставил никаких доказательств того, что пристройка осуществлена с нарушением норм ГСН. А потому просила отменить решение суда первой инстанции и принять новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать.
Рассмотрев материалы дела, коллегия судей апелляционного суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение местного суда соответственно без изменений. Мотивировала свое решением тем, что ответчица при строительстве котельной не сдержала государственных строительных норм. Без согласия истца возвела помещение в непосредственной близости от ее дома, из-за чего дым из котельной попадает в соседские двор и дом. А это создает дискомфорт и неблагополучные условия для проживания, сообщает пресс-служба суда.
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