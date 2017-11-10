Сумскую судью назначили в Верховный суд Указом Президента Украины от 10 ноября 2017 года судья Апелляционного суда Сумской области Алла Макаровец назначена на должность судьи Верховного суда в Кассационный уголовный суд.

Таким образом, начиная с 15 ноября 2017 года, образовалась вакантная должность судьи. Сейчас в Апелляционном суде Сумской области существует 24 вакантные должности судей.