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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1856

Полиция Сумщины раскрыла девять наркопреступлений

С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 1402 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за минувшие сутки правоохранители разоблачили девять граждан в хранении марихуаны и опия.

16 ноября вечером на улице Металлургов в Сумах работники управления патрульной полиции остановили 31- и 20-летнего жителей областного центра, у которых во время проведения поверхностного осмотра обнаружили и изъяли полтора и два грамма марихуаны соответственно.

В селе Хотинь Сумского района, при осмотре домохозяйства 39-летнего местного жителя, работники полиции обнаружили 10 граммов марихуаны. А в Сумах, на улице Героев Крут, у 26-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли медицинский шприц с тремя миллилитрами опия.

Еще 16 мл опия было изъято правоохранителями у 42-летнего жителя Лебедина, а 20 граммов марихуаны у 29-летнего жителя этого же районного центра.

В Середина-Буде у 27-летнего местного жителя, полиция обнаружила и изъяла 20 граммов марихуаны и самодельное устройство для ее применения. А в домохозяйстве 28-летнего жителя Ямполя, работники полиции обнаружили и изъяли 100 граммов марихуаны и 100 граммов маковой соломки.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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