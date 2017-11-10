В Сумах за сутки совершено четыре квартирные кражи Только за последние сутки жертвами воров стали несколько жителей областного центра.

В Сумах, подобрав ключ к замкам на входных дверях, неизвестные злоумышленники проникли в квартиру 23-летнего молодого человека, откуда похитили золотые изделия, дорогую игровую приставку и денежные средства на общую сумму около 30 000 гривен. Таким же образом потеряли свои средства 34-летняя сумчанка, из квартиры которой исчезла дорогая одежда, компьютер и видеотехника, и 52-летний житель областного центра, у которого «незваные гости» похитили около 44 тысяч гривен. Пострадал от рук неизвестных воров и 40-летний житель одной из сумских многоэтажек. Воры, проникнув на балкон его жилища, отжали пластиковые балконные двери, зашли в помещение, в котором проходили ремонтные работы, и вынесли около тридцати наименований строительного электроинструмента. Сейчас по всем этим фактам в рамках открытых уголовных производств проводятся соответствующие проверки, полицейские выясняют личности злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности и вернуть потерпевшим их имущество и доходы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.