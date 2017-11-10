Исследование: Антирейтинг мэров-новичков возглавили Терещенко и Сенкевич Об этом говорится в исследовании компании «Active Group» «Рейтинг новых украинских мэров».

Мэр Глухова Мишель Терещенко и экс-мэр Николаева Александр Сенкевич возглавили антирейтинг мэров-новичков, больше всего разочаровавших украинцев. Об этом говорится в исследовании компании «Active Group» «Рейтинг новых украинских мэров», опубликованном на сайте, передает Обозреватель.

Компания исследовала отношение к деятельности мэров украинских городов, которые были впервые избраны на должность в 2015 году.

«Эксперты выделили десятку мэров, которые, по их мнению, бесспорно лидируют с точки зрения первичной поддержки избирателей с большой степенью доверия на старте. Самым большим разочарованием избирателей единодушно стал мэр Глухова Мишель Терещенко, на втором месте – мэр Николаева Александр Сенкевич», – говорится в исследовании.

Так, по мнению экспертов, глуховская реальность полностью уничтожила привлекательный избирательный образ городского главы. «Мэр Мишель Терещенко умеет красноречиво рассказывать о том, что, где и как делать. Но не может похвастаться выдающимися прорывами на своей должности», – говорится в исследовании.

Также эксперты поставили Терещенко низкий балл за невыполнение обещаний, назначение на должности одиозных фигур и неудовлетворительную работу в сфере ЖКХ, назвав мэра Глухова самым скандальным в стране.

«Эксперты единогласно отдали Терещенко минимум голосов в вопросе ЖКХ и зафиксировали перечень нерешенных коммунальных вопросов и прямого обмана избирателей, особенно в вопросе водоснабжения (важнейшего вопроса для города), ремонта дорог, поддержки городской инфраструктуры», – отмечается в документе.

У Александра Сенкевича, который в антирейтинге занимает второе место, 141 балл. Эксперты отметили его неэффективную кадровую политику, пренебрежение городскими делами и провал отопительного сезона.

«Эксперты отмечают, что поведение бывшего городского головы во время развертывания коррупционного скандала шокировало не только горожан, а и всю страну. Речь идет о побеге городского головы от полиции через балкон во время вручения протокола о коррупционных действиях», – идет речь в материалах исследования.

Эксперты единодушно отметили, что лучше всех работал в течение 2 лет мэр Винницы Сергей Моргунов с суммой 317 баллов.

«По мнению экспертов винницкий городской голова Сергей Моргунов работает как технический мэр в положительном смысле. Главное, он не разочаровал общество, не завалил проекты, которые были начаты до него, и прикладывал все усилия для их дальнейшего развития», – говорится в тексте исследования.

Исследование «Active Group» базируется на оценке экспертов и медиа-рейтинге городских голов. В процессе интервью с экспертами было предложено ответить на вопросы, касающиеся оценки деятельности мэров, и оценить каждую категорию деятельности по шкале от «1» до «10».