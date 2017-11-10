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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5098

Полиция Сумщины раскрыла 15 краж за стуки

Полицейские разоблачили злоумышленников в Ахтырском, Глуховском, Кролевецком, Липоводолинском, Шосткинском, Роменском районах и в Сумах.

Так, ахтырские полицейские раскрыли сразу три кражи. В первом случае, 30-летний житель района, возвращаясь из гостей, прихватил костюм для подводного плавания. А во втором - 18-летний подозреваемый тайком снял с банковской карты своей матери и израсходовал на собственные нужды 1000 гривен. Еще один 37-летний ахтыирчанин попался на краже металлической лестницы с территории частного домохозяйства.

Еще троих похитителей чужого имущества установили глуховские полицейские. Если в первых двух случаях 34- и 41-летние злоумышленники совершили кражи двух велосипедов в районе и городе, то еще один 56-летний глуховчанин оказался «магазинным вором». Мужчина решил не платить на кассе 215 гривен за бутылку ликера, а пронести ее, скрыв в одежде. Во всех трех случаях полицейские не только установили лиц, причастных к кражам, но и изъяли все похищенное ими.

А полицейские Кролевца разоблачили двух местных воров 61 и 45 лет, которые совершили кражу 10 метров сетки-рабицы и несколько десятков бревен древесины. И на этот раз, все похищенное правоохранителям удалось изъять у злоумышленников.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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