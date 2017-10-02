СумГУ будет заниматься разработками в артиллерии

Об этом говорится в соответствующем договоре от 14 ноября, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro.
Минобразования договорилось с СумГУ о разработке программно-расчетной системы планирования артиллерийским подразделением огневого поражения противника и разработке установки для функционального поражения информационно-коммуникационных систем за 1,25 млн гривен.
Согласно тендерной документации, первой разработкой является программно-расчетная система планирования артподразделением огневого поражения противника.
Основными задачами поставщика услуги будут: разработка технического задания на систему; разработка математических моделей и программных алгоритмов; разработка, настройка и тестирование системы; предоставление опытного образца программно-расчетной системы.
Второй разработкой является установка для функционального поражения информационно-коммуникационных систем.
Основными задачами поставщика услуги будут: разработка схемных решений микроволновой установки и ее составных частей; разработка методик тестирования составляющих микроволновой установки; разработка программы испытаний экспериментального образца установки; предоставление экспериментального образца.
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