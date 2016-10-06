Сумские копы и Смерть с косой учили пешеходов соблюдать ПДД В Сумах патрульные необычным способом призывали пешеходов соблюдать ПДД.

С начала года патрульные задокументировали более 1300 фактов нарушений ПДД пешеходами, в это же время 74 человека попали под колеса транспортных средств.

Акция «Не стань следующим», которая состоялась сегодня, 17 ноября, в центре города, имела целью повлиять на сознание пешеходов, которые игнорируют ПДД.

Однако на этот раз правонарушителей встречали не только инспекторы патрульной полиции, но и журналисты и условный персонаж «Смерть с косой».

Полицейские и «Смерть с косой» раздавали гражданам листовки с информацией о состоянии аварийности на территории города и призвали не нарушать дорожные правила, ведь их соблюдение и взаимоуважение между участниками дорожного движения гарантирует безопасность на дороге.

Почти за полчаса участники акции успели поговорить с более полусотней граждан, которые не обращали внимание на сигналы светофора.

Уважаемые пешеходы! В большинстве случаев вашу жизнь и здоровье находится именно в ваших руках, и именно от ваших действий зависит, как вы им будете распоряжаться!