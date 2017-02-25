Подрыватель банкоматов, ранивший полицейского, остается под стражей По ходатайству прокуратуры злоумышленник, совершивший покушение на жизнь полицейского и повредивший 8 банкоматов, остается под стражей.

В пятницу, 17 ноября 2017 года, состоялось подготовительное заседание по делу подрывника банкоматов, который 23 февраля текущего года совершил покушение на жизнь сотрудника полиции с применением огнестрельного оружия. По ходатайству прокуратуры ему продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (законченное покушение на кражу), ч. 4 ст. 187 (разбой) ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напоминаем, что злоумышленник подорвал банкомат на улице Харьковский в г. Сумы, после чего пытался завладеть денежными средствами. Однако довести преступный умысел до конца не успел, так как был уличен полицией охраны. Во время задержания он дважды прицельно выстрелил в полицейского и тяжело ранил его, при этом подозреваемый пытался сделать третий выстрел, однако произошла осечка.

В рамках уголовного производства установлена причастность задержанного к повреждению 8 банкоматов на территории г. Сумы и области в период с августа 2016 по февраль 2017 года. Как выяснилось, мужчина приезжал на Сумщину из Киевской области, каждый раз использовал аналогичную схему повреждения банкоматов. За указанный период злоумышленник похитил из банковских учреждений свыше 800 тыс. грн, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.