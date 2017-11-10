Недоразумение в кафе закончилось кражей и вмешательством полиции Полицейские Шостки открыли уголовное производство в отношении 24-летней местной жительницы, которая «прибрала к рукам» оставленный на ее столике чужой мобильный.

В полицию с заявлением о краже обратилась 28-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала полицейским, что во время отдыха в одном из развлекательных заведений райцентра у нее из сумки был похищен дорогой мобильный телефон и 500 гривен.

Как установили правоохранители, потерпевшая оставила свою сумку на длительное время без присмотра на чужом столике. А кражу обнаружила, перед закрытием заведения, когда собралась возвращаться домой.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и после оперативно-розыскных мероприятий установили личность человека, причастного к совершенной краже.

«Подозреваемой 24 года, она местная, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Молодая женщина призналась в содеянном, а в ходе следственных действий у нее был изъят похищенный гаджет и деньги».

По словам подозреваемой, таким образом она проучила владелицу сотового за наглость. Когда они с друзьями, отдыхая в том же кафе, на некоторое время вышли из-за своего стола, какая-то неизвестная девушка оставила на их месте, среди их вещей, свою сумочку. Поэтому она и воспользовалась ситуацией.

Сейчас изъятое возвращено владелице. Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины уже направлено в суд. За кражу подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.