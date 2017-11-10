Конотопчанин продавал несуществующие товары Почти 14 000 гривен «заработал» 21-летний конотопчанин, обманывая людей в Интернете.

В ходе оперативно-профилактической операции «Трикстер» конотопские оперативники вычислили 21-летнего местного жителя. Тот с помощью сети Интернет, на известном сайте объявлений размещал выгодные предложения товара, после чего подыскивал покупателей, принимал предоплату и исчезал. По словам заявителей, они много раз пытались связаться с продавцом, но все надежды оказались напрасными. Поэтому, поняв, что их обманули, обращались за помощью в полицию.

«В ходе досудебного расследования установлена причастность злоумышленника к трем подобным преступлениям, - комментирует Марина Панова, и.о. начальника Конотопского отдела полиции. - Молодой человек продавал несуществующие автомобили и мопеды. Среди его жертв - жители Львовской области, которых он обманул почти на 14 000 гривен».

Сегодня в полиции проверяют злоумышленника к другим подобным преступлениям на территории Украины. По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть максимально осторожными во время покупок в Интернете. Не перечислять деньги незнакомцам, а за товар платить только после его получения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.