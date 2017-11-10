Конотопчанин продавал несуществующие товары

В ходе оперативно-профилактической операции «Трикстер» конотопские оперативники вычислили 21-летнего местного жителя. Тот с помощью сети Интернет, на известном сайте объявлений размещал выгодные предложения товара, после чего подыскивал покупателей, принимал предоплату и исчезал. По словам заявителей, они много раз пытались связаться с продавцом, но все надежды оказались напрасными. Поэтому, поняв, что их обманули, обращались за помощью в полицию.
«В ходе досудебного расследования установлена причастность злоумышленника к трем подобным преступлениям, - комментирует Марина Панова, и.о. начальника Конотопского отдела полиции. - Молодой человек продавал несуществующие автомобили и мопеды. Среди его жертв - жители Львовской области, которых он обманул почти на 14 000 гривен».
Сегодня в полиции проверяют злоумышленника к другим подобным преступлениям на территории Украины. По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть максимально осторожными во время покупок в Интернете. Не перечислять деньги незнакомцам, а за товар платить только после его получения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Пытаясь дешевле купить через Интернет автозапчасти, 58-летний глуховчанин потерял более пяти с половиной тысяч гривен за не полученный товар, сообщает...
Именно такую сумму «на бензин» попросил перечислить мужчина, который взялся доставить понравившеюся женщине легковушку, чтобы она могла оценить машину перед...
Банковский счет 30-летней женщины опустошили неизвестные злоумышленники, а 49-летний мужчина «приобрел» несуществующий товар....
Полицейские Сумского района задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьершей мошенников, которые под видом полицейских вымогали у граждан откуп за непривлечение...
Роменские полицейские разоблачили в мошенничестве 31-летнего местного жителя. Под предлогом срочного звонка мужчина одолжил у приятеля гаджет, а потом незаметно...