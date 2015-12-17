В Сумах создадут примэрский молодежный совет Отдел по делам молодежи и спорта проводит подготовительную работу по созданию Молодежного совета при Сумском городском голове.

О цели создания и задачи этого консультативно-совещательного органа на брифинге в День студента, 17 ноября, рассказали заместитель городского головы Вера Мотречко и главный специалист отдела по делам молодежи и спорта София Дрозд.

Как отметила Вера Мотречко, Молодежный совет при городском голове создают с целью участия молодежи в осуществлении местного самоуправления в Сумах, предоставления предложений по осуществлению мероприятий, связанных с реализацией молодежной политики, для развития способностей молодежи.

При помощи этого консультативно-совещательного органа молодежи сумчане получат возможность принимать непосредственное участие как в формировании городской политики по вопросам, которые влияют на их жизнь, так и в процессах принятия властных решений, приобрести опыт работы в органах местного самоуправления, обеспечит создание предпосылок для их личностного, профессионального роста и успешной общественно-политической деятельности.

«Создание Молодежного совета - это инициатива в том числе студентов, которые увидели, что такие совещательные органы есть в других городах и они достаточно успешно воплощают нужные молодежи изменения», - отметила чиновница.

Главный специалист отдела по делам молодежи и спорта София Дрозд рассказала, что сейчас их структурное подразделение формирует состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав Молодежного совета. Предложения по персоналиям можно подавать непосредственно в отдел (ул. Харьковская, 35) или на его электронный адрес (molod_sport@smr.gov.ua).

«Призываю всех желающих, кто считает себя специалистами и желает помочь нам избрать членов Молодежного совета, подавать свои кандидатуры в конкурсную комиссию. Это могут быть представители вузов, СМИ, общественных организаций или благотворительных фондов. Возрастных ограничений для члена конкурсной комиссии нет. Главное, чтобы этот человек был активным общественным деятелем, имел опыт работы с молодежью, был профессионалом в молодежной политике, чтобы мог адекватно и незаангажировано оценить претендентов на членство в Молодежном совете», - отметила София Дрозд.

Параллельно с формированием конкурсной комиссии, сообщила главный специалист по делам молодежи и спорта, доделывают проект Положения о Молодежном совете при Сумском городском голове. Предварительно установлено, что его численный состав будет формироваться на конкурсной основе и насчитывать не более 15 человек (председатель Молодежного совета, его заместители (два человека), секретарь и советники в соответствии с направлением деятельности). Членов Молодежного совета подбирать в два тура: первый - конкурс анкет, второй - индивидуальное собеседование. Кандидаты должны быть гражданами Украины (возраст от 14 до 35 лет, свободно владеть украинским языком, иметь активную жизненную и гражданскую позицию.

Избранные членами Молодежного совета на первом заседании определят среди себя главу, который предложит кандидатуры заместителей. Каждый состав Молодежного совета будет осуществлять свою деятельность на общественных началах в течение двух лет с момента вступления полномочий.