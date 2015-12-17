Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35140

В Сумах создадут примэрский молодежный совет

Отдел по делам молодежи и спорта проводит подготовительную работу по созданию Молодежного совета при Сумском городском голове.

О цели создания и задачи этого консультативно-совещательного органа на брифинге в День студента, 17 ноября, рассказали заместитель городского головы Вера Мотречко и главный специалист отдела по делам молодежи и спорта София Дрозд.

Как отметила Вера Мотречко, Молодежный совет при городском голове создают с целью участия молодежи в осуществлении местного самоуправления в Сумах, предоставления предложений по осуществлению мероприятий, связанных с реализацией молодежной политики, для развития способностей молодежи.

При помощи этого консультативно-совещательного органа молодежи сумчане получат возможность принимать непосредственное участие как в формировании городской политики по вопросам, которые влияют на их жизнь, так и в процессах принятия властных решений, приобрести опыт работы в органах местного самоуправления, обеспечит создание предпосылок для их личностного, профессионального роста и успешной общественно-политической деятельности.

«Создание Молодежного совета - это инициатива в том числе студентов, которые увидели, что такие совещательные органы есть в других городах и они достаточно успешно воплощают нужные молодежи изменения», - отметила чиновница.

Главный специалист отдела по делам молодежи и спорта София Дрозд рассказала, что сейчас их структурное подразделение формирует состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав Молодежного совета. Предложения по персоналиям можно подавать непосредственно в отдел (ул. Харьковская, 35) или на его электронный адрес (molod_sport@smr.gov.ua).

«Призываю всех желающих, кто считает себя специалистами и желает помочь нам избрать членов Молодежного совета, подавать свои кандидатуры в конкурсную комиссию. Это могут быть представители вузов, СМИ, общественных организаций или благотворительных фондов. Возрастных ограничений для члена конкурсной комиссии нет. Главное, чтобы этот человек был активным общественным деятелем, имел опыт работы с молодежью, был профессионалом в молодежной политике, чтобы мог адекватно и незаангажировано оценить претендентов на членство в Молодежном совете», - отметила София Дрозд.

Параллельно с формированием конкурсной комиссии, сообщила главный специалист по делам молодежи и спорта, доделывают проект Положения о Молодежном совете при Сумском городском голове. Предварительно установлено, что его численный состав будет формироваться на конкурсной основе и насчитывать не более 15 человек (председатель Молодежного совета, его заместители (два человека), секретарь и советники в соответствии с направлением деятельности). Членов Молодежного совета подбирать в два тура: первый - конкурс анкет, второй - индивидуальное собеседование. Кандидаты должны быть гражданами Украины (возраст от 14 до 35 лет, свободно владеть украинским языком, иметь активную жизненную и гражданскую позицию.

Избранные членами Молодежного совета на первом заседании определят среди себя главу, который предложит кандидатуры заместителей. Каждый состав Молодежного совета будет осуществлять свою деятельность на общественных началах в течение двух лет с момента вступления полномочий.

Общество Молодежный совет Молодежь
view counter

По тематике

Сумскую молодежь будут устраивать на работу
18.04.2017 13:16

Сумскую молодежь будут устраивать на работу

В среду, 19 апреля, в Сумах состоится однодневный форум «Я – молодий, я – мрію, я – працюю»....

01.11.2016 14:46

В Сумах будут учить работать с молодежью

В ноябре в Сумах состоится трехдневный Базовый тренинг Программы «Молодежный работник»....

24.05.2016 12:27

В Сумах молодежные организации будут соревноваться за квадратные метры

23 мая секретарь Сумского городского совета Андрей Баранов, который занимается вопросами молодежи, встретился с молодежными общественными организациями, сообщает сайт мэрии....

23.12.2015 16:17

Сумская молодежь прошла школу децентрализации

В Сумах завершился последний третий этап проекта «Школа децентрализаций для молодежи»....

17.12.2015 12:10

Молодежь Сумщины собралась на форум

В Сумах состоялся форум «Молодежь для молодежи», в рамках которого обсужден проект областной целевой комплексной программы «Молодежь Сумщины» на 2016-2020...

Новости

Сумская журналистка стала заслуженной
Сегодня 18:00
В Сумах стартовал областной турнир юных журналистов
Сегодня 17:49
В Сумах провели выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета
Сегодня 17:47
В Сумах задержали двух «металлистов», разбиравших мост
Сегодня 17:41
Мэр Сум не стал встречаться с представителем посольства Японии
Сегодня 17:24
Сумские школьники соревновались в знаниях по основам здоровья
Сегодня 17:11
Сумские дети смогут учиться в первом бесплатном детском университете
Сегодня 16:49
В горсовет поступило представление уволить Довбню
Сегодня 16:32
СумГУ будет заниматься разработками в артиллерии
Сегодня 16:29
«Укрзалізниця» отменяет ночной поезд «Сумы - Шостка»
Сегодня 16:01
Пропавшую 16-летнюю запорожанку нашли на Сумщине
Сегодня 15:57
Полиция Сумщины раскрыла 15 краж за стуки
Сегодня 15:50
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.