Пропавшую 16-летнюю запорожанку нашли на Сумщине 16-летную Наталью Лавданскую, которая пропала в конце октября, обнаружили в Сумской области. Об этом сообщают в областном управлении полиции.

16-летняя девушка 31 октября уехала в Запорожье из села Наталовки и после этого домой не вернулась. На мобильный телефон девушка не отвечала.

Работники сектора ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции установили, что девушка находилась в Сумской области у родственников своего знакомого.

Относительно девушки правонарушений совершено не было. Полицейские провели с ней профилактическую беседу и привезли в Запорожье, где передали родителям, пишет 061.ua.