Пропавшую 16-летнюю запорожанку нашли на Сумщине

16-летняя девушка 31 октября уехала в Запорожье из села Наталовки и после этого домой не вернулась. На мобильный телефон девушка не отвечала.
Работники сектора ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции установили, что девушка находилась в Сумской области у родственников своего знакомого.
Относительно девушки правонарушений совершено не было. Полицейские провели с ней профилактическую беседу и привезли в Запорожье, где передали родителям, пишет 061.ua.
Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который не совсем ориентировался на местности....
Работники Липоводолинского отделения полиции выясняют местонахождение Богдановского Вячеслава Федоровича, 1982 г.р., жителя с. Колядинец Липоводолинского района....
Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Диденко Алексея Владиславовича, 1992 года рождения, который 29 октября около 18:30 ушел из...
Работники Сумского отдела полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Шаповала Сергея Владимировича, 1980 г.р., жителя г. Сумы, который 17 сентября...
11 сентября в 16.30 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в...