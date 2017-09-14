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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57197

Пропавшую 16-летнюю запорожанку нашли на Сумщине

16-летную Наталью Лавданскую, которая пропала в конце октября, обнаружили в Сумской области. Об этом сообщают в областном управлении полиции.

16-летняя девушка 31 октября уехала в Запорожье из села Наталовки и после этого домой не вернулась. На мобильный телефон девушка не отвечала.

Работники сектора ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции установили, что девушка находилась в Сумской области у родственников своего знакомого.

Относительно девушки правонарушений совершено не было. Полицейские провели с ней профилактическую беседу и привезли в Запорожье, где передали родителям, пишет 061.ua.

Право Запорожте Пропал без вести
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