«Укрзалізниця» отменяет ночной поезд «Сумы - Шостка»

Поскольку данное направление пользуется спросом у шосткинцев, направляемых в командировку, обучение, консультации и лечение в Сумы и наполненность поезда пассажирами в октябре текущего года составила около 40%, а при увеличении количества плацкартных вагонов будет значительно расти, городской голова Шостки Николай Нога обратился к руководству ПАО «Укрзаліизниця» с просьбой продлить курсирование этого поезда.
Обращение находится на рассмотрении в ПАО «Укрзалізниця», сообщает сайт Шосткинского горсовета.
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