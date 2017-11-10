«Укрзалізниця» отменяет ночной поезд «Сумы - Шостка» В связи с введением «Укрзалізницею» нового графика движения поездов на 2017-2018 годы, с 8 декабря 2017 года прекращается курсирование ночного пассажирского поезда № 329/330 «Сумы - Шостка».

Поскольку данное направление пользуется спросом у шосткинцев, направляемых в командировку, обучение, консультации и лечение в Сумы и наполненность поезда пассажирами в октябре текущего года составила около 40%, а при увеличении количества плацкартных вагонов будет значительно расти, городской голова Шостки Николай Нога обратился к руководству ПАО «Укрзаліизниця» с просьбой продлить курсирование этого поезда.

Обращение находится на рассмотрении в ПАО «Укрзалізниця», сообщает сайт Шосткинского горсовета.