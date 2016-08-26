В горсовет поступило представление уволить Довбню

В представлении сказано, что оно вынесено по результатам плановой проверки горинспекции в сентябре 2017 года. В нем отмечено, что Анатолий Довбня не осуществлял контроль за отчетностью, выдавал приказы на продолжение плановых и внеплановых проверок вопреки требованиям постановления Кабмина № 553, подписал 2 приказа на плановые проверки с нарушением требования закона, не осуществлял контроль за подчиненными относительно срока рассмотрения обращения граждан, за сроками и проверками должностными лицами управления требований предписаний, которые выносило управление, проверки исполнения требований предписаний управение не проводило вообще.
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