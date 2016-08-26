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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:32173

В горсовет поступило представление уволить Довбню

16 ноября в Сумской горсовет поступило представление главного инспектора строительного надзора областной государственной архитектурно-строительной инспекции на увольнение Анатолия Довбни с должности начальника управления ГАСИ Сумского горсовета.

В представлении сказано, что оно вынесено по результатам плановой проверки горинспекции в сентябре 2017 года. В нем отмечено, что Анатолий Довбня не осуществлял контроль за отчетностью, выдавал приказы на продолжение плановых и внеплановых проверок вопреки требованиям постановления Кабмина № 553, подписал 2 приказа на плановые проверки с нарушением требования закона, не осуществлял контроль за подчиненными относительно срока рассмотрения обращения граждан, за сроками и проверками должностными лицами управления требований предписаний, которые выносило управление, проверки исполнения требований предписаний управение не проводило вообще.

Право Анатолий Довбня ГАСИ ГАСК
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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