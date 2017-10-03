Сумские дети смогут учиться в первом бесплатном детском университете

«У детей возникает тысяча вопросов о том, как устроен мир. Немецкий цифровой детский университет подхватывает этот интерес и дает возможность познакомиться с разными областями знаний в игровой форме и одновременно углубиться в немецкий язык, — рассказывает руководительница языкового отдела Goethe-Institut в Украине Сюзанне Бекер. — Мы используем методику CLIL (Content and Language lntegrated Learning)». Этот подход к естественным наукам пробуждает наблюдательность у детей, а также стимулирует изучение иностранного языка при помощи конкретных ситуаций и поддерживает креативное мышление.
Онлайн-платформа состоит из трех факультетов: «Человек», «Природа» и «Техника». На факультете «Человек» рассматриваются такие темы как медицина, культуры других народов, еда, искусство и спорт. Факультет «Природа» исследует растительный и животный мир. «Техника» – это факультет, где дети изучают строение и функции различных приборов.
Обучение подобно игре: участники собирают значки и получают новые титулы – студента, бакалавра, магистра, доктора и, в конце концов, профессора. В Цифровом детском университете могут учиться как дети со знанием немецкого языка, так и без него. Главными персонажами онлайн-платформы выступают рассеянный, но гениальный профессор Эйнштейн, а также его помощница, научная сотрудница Софи Шлау.
Зарегистрироваться на онлайн-обучение можно по ссылке: https://goo.gl/QC5Jp7
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