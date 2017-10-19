Мэр Сум не стал встречаться с представителем посольства Японии

К сожалению, мэра Сум на встрече не было, за него отдувались его замы.
«Сегодня мы имеем возможность поработать на перспективу дальнейшего сотрудничества Сум с Японией. Ведь наш город активно развивается и открыт для отношений с японской стороной в различных сферах жизнедеятельности», - отметил заммэра Степан Пак.
В свою очередь Ясухиро Икута отметил, что в ходе визита в Сумы он планирует получить информацию об отраслях потенциального инвестирования со стороны японских бизнесменов.
Степан Пак ознакомил гостя с инвестиционным и экономическим потенциалом города для японского бизнеса. Чиновник отметил, что сейчас предприятия Сум активно сотрудничают с индийскими, польскими, итальянскими инвесторами, а городская власть стремится максимально сделать комфортными условия ведения бизнеса на территории города.
Кроме того, стороны затронули тему продвижения Сум среди жителей Японии для приглашения в наш город в качестве туристов. Обсудили и возможности обучения японской молодежи в сумских вузах, обмена делегациями. Также во время встречи речь шла о развитии отношений в спортивной, культурной, образовательной сферах. Возможно сотрудничество и в сфере медицины, поскольку Япония основательный опыт в применении новейших технологий в лечении патологий, ортопедии, травматологии и протезировании.
«Интересно сотрудничество и между специалистами в области здравоохранения. Чтобы и наши специалисты имели возможность постажироваться, и мы можем предоставить такую возможность, в том числе провести стажировку у нас известных японских врачей, которые могли бы эти технологии и методики продемонстрировать. В этом есть необходимость, и эти наработки пригодились бы и сумским специалистам», - отметил г-н Пак.
Руководство городской власти поблагодарил японскому правительству в лице представителя посольства за всестороннюю поддержку в нелегкое для Украины время, в частности в вопросах международной политики, касающихся нашей страны и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.
После официальной части участники встречи посетили аллею сакур в детском парке «Сказка», высаженную по случаю Года Японии в Украине и 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами.
Также высокому гостю показали центр города и ООО «Гуалапак Украина».
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