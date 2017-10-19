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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2478

Мэр Сум не стал встречаться с представителем посольства Японии

Сегодня состоялась официальная встреча руководства города со Вторым секретарем Посольства Японии в Украине Ясухиро Икута, во время которой обсудили пути развития партнерских отношений между Сумами и Японией.

К сожалению, мэра Сум на встрече не было, за него отдувались его замы.

«Сегодня мы имеем возможность поработать на перспективу дальнейшего сотрудничества Сум с Японией. Ведь наш город активно развивается и открыт для отношений с японской стороной в различных сферах жизнедеятельности», - отметил заммэра Степан Пак.

В свою очередь Ясухиро Икута отметил, что в ходе визита в Сумы он планирует получить информацию об отраслях потенциального инвестирования со стороны японских бизнесменов.

Степан Пак ознакомил гостя с инвестиционным и экономическим потенциалом города для японского бизнеса. Чиновник отметил, что сейчас предприятия Сум активно сотрудничают с индийскими, польскими, итальянскими инвесторами, а городская власть стремится максимально сделать комфортными условия ведения бизнеса на территории города.

Кроме того, стороны затронули тему продвижения Сум среди жителей Японии для приглашения в наш город в качестве туристов. Обсудили и возможности обучения японской молодежи в сумских вузах, обмена делегациями. Также во время встречи речь шла о развитии отношений в спортивной, культурной, образовательной сферах. Возможно сотрудничество и в сфере медицины, поскольку Япония основательный опыт в применении новейших технологий в лечении патологий, ортопедии, травматологии и протезировании.

«Интересно сотрудничество и между специалистами в области здравоохранения. Чтобы и наши специалисты имели возможность постажироваться, и мы можем предоставить такую возможность, в том числе провести стажировку у нас известных японских врачей, которые могли бы эти технологии и методики продемонстрировать. В этом есть необходимость, и эти наработки пригодились бы и сумским специалистам», - отметил г-н Пак.

Руководство городской власти поблагодарил японскому правительству в лице представителя посольства за всестороннюю поддержку в нелегкое для Украины время, в частности в вопросах международной политики, касающихся нашей страны и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

После официальной части участники встречи посетили аллею сакур в детском парке «Сказка», высаженную по случаю Года Японии в Украине и 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами.

Также высокому гостю показали центр города и ООО «Гуалапак Украина».

Общество Год Японии Сакуры Япония
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