В Сумах задержали двух «металлистов», разбиравших мост

В полночь экипаж патрульных полицейских получил сообщение о неизвестных, которые якобы разбирают мост на улице 2-й Железнодорожной.
Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили отсутствие металлических элементов в одной из секций моста.
Во время обследования прилегающей территории патрульные обнаружили двух граждан, которые как раз переносили указанные металлические элементы. Ими оказались 32- и 33-летние местные жители, которые путались в показаниях и нервничали.
Полицейские задержали их и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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