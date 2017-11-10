В Сумах задержали двух «металлистов», разбиравших мост Патрульные задержали двух сумчан, которые разбирали металлическое ограждение с моста.

В полночь экипаж патрульных полицейских получил сообщение о неизвестных, которые якобы разбирают мост на улице 2-й Железнодорожной.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили отсутствие металлических элементов в одной из секций моста.

Во время обследования прилегающей территории патрульные обнаружили двух граждан, которые как раз переносили указанные металлические элементы. Ими оказались 32- и 33-летние местные жители, которые путались в показаниях и нервничали.

Полицейские задержали их и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.