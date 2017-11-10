Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4176

В Сумах задержали двух «металлистов», разбиравших мост

Патрульные задержали двух сумчан, которые разбирали металлическое ограждение с моста.

В полночь экипаж патрульных полицейских получил сообщение о неизвестных, которые якобы разбирают мост на улице 2-й Железнодорожной.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили отсутствие металлических элементов в одной из секций моста.

Во время обследования прилегающей территории патрульные обнаружили двух граждан, которые как раз переносили указанные металлические элементы. Ими оказались 32- и 33-летние местные жители, которые путались в показаниях и нервничали.

Полицейские задержали их и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Кража Мосты
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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