В Сумах провели выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сегодня, 17 ноября, в Сумах проходило выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Народные депутаты, члены бюджетного комитета, представители министерств, профильных ведомств вместе с руководителями области обсуждали актуальные вопросы бюджетного обеспечения и перспективы развития Сумщины.

Тематика заседания - бюджетное обеспечение области, проблемы и перспективы развития в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, механизмы государственной поддержки социальных программ, основные направления развития здравоохранения, проблемы машиностроительного комплекса региона и т.д.

Перед началом обсуждения актуальных вопросов жизнедеятельности области, председатель Комитета по вопросам бюджета Андрей Павелко, члены бюджетного комитета, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко побывали на промышленных предприятиях, социальных объектах, пообщались с воспитанниками спортивных заведений.

«Члены бюджетного комитета воочию увидели те проблемы, которые мешают развитию Сумщины, - прокомментировал приезд нардепов в Сумскую область Николай Клочко. - Мы совместно будем делать все возможное, чтобы добиться успеха в их решении».