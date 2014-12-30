В Сумах провели выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета

Народные депутаты, члены бюджетного комитета, представители министерств, профильных ведомств вместе с руководителями области обсуждали актуальные вопросы бюджетного обеспечения и перспективы развития Сумщины.
Тематика заседания - бюджетное обеспечение области, проблемы и перспективы развития в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, механизмы государственной поддержки социальных программ, основные направления развития здравоохранения, проблемы машиностроительного комплекса региона и т.д.
Перед началом обсуждения актуальных вопросов жизнедеятельности области, председатель Комитета по вопросам бюджета Андрей Павелко, члены бюджетного комитета, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко побывали на промышленных предприятиях, социальных объектах, пообщались с воспитанниками спортивных заведений.
«Члены бюджетного комитета воочию увидели те проблемы, которые мешают развитию Сумщины, - прокомментировал приезд нардепов в Сумскую область Николай Клочко. - Мы совместно будем делать все возможное, чтобы добиться успеха в их решении».
Аппарат Верховной Рады в 2016 году потратил около 30 миллионов гривен из государственного бюджета на аренду жилья для народных депутатов....
На сайте Верховной Рады Украины опубликованы поименные списки вчерашнего голосования народных депутатов по вопросу отставки правительства Яценюка....
Олег Медуница, Александр Сугоняко, Николай Лаврик и Игорь Молоток получают из бюджета компенсацию за столичные гостиницы и квартиры....
Эффективное сотрудничество с народными депутатами - один из ключевых факторов развития области и борьбы с коррупцией....
На прошлой неделе спикер Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил, что в парламенте появилось межфракционное объединение «За европейскую Сумщину»....