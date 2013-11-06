В Сумах стартовал областной турнир юных журналистов

К участию в соревнованиях приглашены 12 команд учащихся старших классов учреждений общего среднего образования Сумской области.
В программе проведения турнира предусмотрено турнирные бои, экскурсии Сумами, работа пресс-центра, выставка печатных материалов.
К работе в составе жюри турнира привлечены ведущие журналисты, преподаватели кафедр журналистики и филологии Сумского государственного университета, авторитетных изданий.
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