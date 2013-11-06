В Сумах стартовал областной турнир юных журналистов С 17 по 19 ноября в Сумах проходит ХV областной турнир юных журналистов на базе Сумской гимназии № 1.

К участию в соревнованиях приглашены 12 команд учащихся старших классов учреждений общего среднего образования Сумской области. В программе проведения турнира предусмотрено турнирные бои, экскурсии Сумами, работа пресс-центра, выставка печатных материалов. К работе в составе жюри турнира привлечены ведущие журналисты, преподаватели кафедр журналистики и филологии Сумского государственного университета, авторитетных изданий.