Ахтырский бегун стартовал в Омане Сегодня 18 ноября в Омане начался 5-й Oman Desert Marathon.

На первом этапе пустынного марафона спортсмены бежали 21 км. Наш земляк Евгений Глыва завершил дистанцию четвертым за 1час 54 минуты и 4 секунды, отстав от первого места на 5.25 мин. Впереди еще 144 км за 5 дней.