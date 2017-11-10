«Николаев» и «Сумы» сыграли вничью (видео) 18 ноября ПФК «Сумы» провел последнюю игру в 2017 году.

Сумчане играли в 22-ом туре первенства Украины по футболу в первой лиге в Николаеве.

Команды провели достаточно блеклую игру, где, похоже, мысли о скором отпуске взяли верх над искушением заработать три очка. Эта ничья не позволила сумчанам выбраться из зоны вылета, а николаевцы практически при любых раскладах остались бы двенадцатыми.

В актив обеих команд можно занести по одному эпизоду, которые произошли уже под занавес встречи, когда обе команды немного разбегались, чтобы согреться. У хозяев правым краем мчал к воротам Сикорский, но его прострел ценой травмы прервал Богачев. У гостей мяч удачно отскочил к Бушману на правый угол вратарской, однако удар Юрия заблокировал защитник.

0:0 – завершающая точка в календарном году оказалась не самой яркой.