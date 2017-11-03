ФК «СумДУ» снова проиграл (видео) 18 ноября сумские футзалисты принимали запорожских.

Игра в рамках 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге между ФК «СумДУ» и запорожским «АРПИ» прошла с преимуществом гостей, которые победили со счетом 5:1. Единственный гол за наших забил на 30-ой минуте забил Колесник при счет 0:3.

После двух туров у сумских студентов два поражения и последнее место в группе.