ФК «СумДУ» снова проиграл (видео)

Игра в рамках 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге между ФК «СумДУ» и запорожским «АРПИ» прошла с преимуществом гостей, которые победили со счетом 5:1. Единственный гол за наших забил на 30-ой минуте забил Колесник при счет 0:3.
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