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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32180

Співачка, яку називають українською Бйорк, вперше їде у Суми

Мар'яна Садовська виступить із благодійним концертом у філармонії.

Вона запалює американських зірок джазу, надихає українського генія Сильвестрова, пише музику для легендарних Kronos Quartet та численних вітчизняних і зарубіжних театрів. Співачка та актриса Мар'яна Садовська – уродженка Львова, вихованка театру імені Леся Курбаса, якій аплодують від Нью-Йорка до Парижа, вже багато років живе і працює у Німеччині.

З 25 до 28 листопада співачка Мар'яна Садовська стане гостею міста Суми у рамках арт-резиденції Urban Lystopad. Подію організовує Майстерня творчих ідей Urban Lys за підтримки Програми національних обмінів, що фінансується Європейським Союзом та Національним фондом підтримки демократії, у партнерстві із Мистецькою агенцією "Дзиґа".

Співачка виступить із новою концертною програмою "Ніч лише починається" («The Night Is Just Beginning»), що виникла у відповідь на події 2014 року в Україні. У цьому проекті Мар’яна Садовська трансформувала власні спостереження, біль і надію, звертаючись до поезії Сергія Жадана та Любові Якимчук. Також вона використала пісні, записані під час експедиції 2016 року в Приазов’ї, на Українському Донбасі. Програма поєднує традиційну обрядову й експериментальну музику, поезію та storytelling під акомпанемент фортепіано та iPad. Програма була успішно презентована в Нью-Йорку, багатьох містах Німеччини, Франції та Швейцарії, а також у Львові.

Програму "Ніч лише починається" Садовська покаже у Сумах (27.11. о 19.00 в Обласній філармонії), Лебедині (26.11., 17.00, Міський будинок культури і мистецтв) та Охтирці (28.11., 16.00, Районний будинок культури).

Крім того, Мар’яна проведе низку зустрічей і майстер-класів. Зокрема, 25.11. о 18:00 у сумському Центрі освіти дорослих відбудеться зустріч-дискусія з Мар'яною Садовською про вплив війни на урбаністичне мистецтво, а 27.11. об 11.00 у тому ж приміщенні пройде майстер-клас "Пісні-історії: як проникнути у суть автентичної пісні" (за попереднім записом).

Участь у всіх заходах, як і вхід на концерти, є безкоштовними.

Проект Urban Lystopad на Сумщині є першим етапом всеукраїнського благодійного туру Мар'яни Садовської "iSadovska – Тут і Тепер", який охопить міста Сходу та Півдня України, а завершиться у Львові та Києві.

Деталі проекту шукайте у мережі Facebook за хештегом #urbanlys або за тел. 066 223 91 10.

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