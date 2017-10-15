Сумские гандболистки продолжают проигрывать 18-19 ноября в Сумах ГК «СумДУ» принимал в рамках 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги столичную команду «ДЮСШ-21».

Обе встречи, к сожалению, завершились победами гостей 18:25 и 22:28. После 8 игр на счету сумчанок 8 поражений, 0 очков и последнее место в турнирной таблице. Обидчицы же наших девчонок лидируют в чемпионате с 6 победами в 6 матчах.