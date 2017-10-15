Сумские гандболистки продолжают проигрывать

Обе встречи, к сожалению, завершились победами гостей 18:25 и 22:28. После 8 игр на счету сумчанок 8 поражений, 0 очков и последнее место в турнирной таблице. Обидчицы же наших девчонок лидируют в чемпионате с 6 победами в 6 матчах.
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