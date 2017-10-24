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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09193

Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины

18-19 ноября в Черновцах проходил чемпионат Украины по каратэ.

По итогам двух дней выступлений представители Сумщины завоевали 5 медалей.

Чемпионом Украины стал Игорь Угнич (весовая категория до 60 кг, «Прогресс», Сумы) среди взрослых (18+).

Серебряными призерами стали Андрей Буглак (18-20 лет, -84 кг, «Прогресс», Сумы) и Валерий Тумаков (18-20 лет, -75 кг, «Вадо-кай», Сумы). Бронзовыми – Марина Кулешова (18-20 лет, -50 кг, «Прогресс», Сумы) и Диана Главатчук (16-17 лет, -59 кг, «Самурай», Ямполь). 

Спорт Каратэ
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«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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