Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины 18-19 ноября в Черновцах проходил чемпионат Украины по каратэ.

По итогам двух дней выступлений представители Сумщины завоевали 5 медалей. Чемпионом Украины стал Игорь Угнич (весовая категория до 60 кг, «Прогресс», Сумы) среди взрослых (18+). Серебряными призерами стали Андрей Буглак (18-20 лет, -84 кг, «Прогресс», Сумы) и Валерий Тумаков (18-20 лет, -75 кг, «Вадо-кай», Сумы). Бронзовыми – Марина Кулешова (18-20 лет, -50 кг, «Прогресс», Сумы) и Диана Главатчук (16-17 лет, -59 кг, «Самурай», Ямполь).