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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40394

Аппаратное совещание задержалось из-за ходоков к мэру

Сегодня, 20 ноября, аппаратное совещание в мэрии началось с получасовым опозданием.

Как выяснилось, к мэру снова пришли жители, которые жаловались на его подчиненных, которые не в состоянии решить те или иные вопросы. С ними Александр Лысенко общался в коридоре.

Напомним, на прошлой неделе мэр был недоволен, что аппаратное совещание постоянно превращается в его личный прием.

Общество Александр Лысенко Аппаратное совещание
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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