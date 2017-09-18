Аппаратное совещание задержалось из-за ходоков к мэру Сегодня, 20 ноября, аппаратное совещание в мэрии началось с получасовым опозданием.

Как выяснилось, к мэру снова пришли жители, которые жаловались на его подчиненных, которые не в состоянии решить те или иные вопросы. С ними Александр Лысенко общался в коридоре.

Напомним, на прошлой неделе мэр был недоволен, что аппаратное совещание постоянно превращается в его личный прием.