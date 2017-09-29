Несмотря на запрет «Східний корпус» продолжает рисовать свой мурал На выходных представители ОО «Східний корпус» продолжили рисовать свой нелегальный мурал в центре Сум.

На фасаде Дворца детей и юношества уже почти завершили рисовать мурал, изображающий казака с венком, почти как две капли воды похожего на логотип организации «Східний корпус». Отличие только в надписи: вместо «Східний корпус» написано «слава Україні!».

Напомним, как говорят чиновники мэрии, никто не разрешал рисовать в этом месте никаких муралов.

«Городом Сумы руководит не мэр Александр Лысенко, а ОО «АТоШо». Осталось выяснить руководит ли городом Сумы городской совет?» - прокомментировал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.