Несмотря на запрет «Східний корпус» продолжает рисовать свой мурал

На фасаде Дворца детей и юношества уже почти завершили рисовать мурал, изображающий казака с венком, почти как две капли воды похожего на логотип организации «Східний корпус». Отличие только в надписи: вместо «Східний корпус» написано «слава Україні!».
Напомним, как говорят чиновники мэрии, никто не разрешал рисовать в этом месте никаких муралов.
«Городом Сумы руководит не мэр Александр Лысенко, а ОО «АТоШо». Осталось выяснить руководит ли городом Сумы городской совет?» - прокомментировал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.
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