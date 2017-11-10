Шосткинец обокрал своего работодателя

В полицию с заявлением о краже обратился 39-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время ремонта его дачного дома, в одном из сел Шосткинского района из домохозяйства исчезло много изделий из металла, стеклянные емкости и банки с краской. В краже он заподозрил местного жителя, который делал там ремонт.
Ранее судимого 36-летнего «строителя» разыскали и опросили. Он признался в содеянном, мотивируя свой поступок тем, что ему были нужны деньги на спиртное. Поэтому, в отсутствие хозяина, он выносил и продавал самое ценное.
Сейчас уголовное производство открыто по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины уже направлено в суд. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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