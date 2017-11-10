В Лебедине россиянка соблазнилась на дорогую косметику

В полицию с заявлением о краже обратилась администрация одного из лебединских магазинов. По словам работников торговой точки, они обнаружили пропажу двух коробок с кремом, каждый из которых стоил больше 200 гривен.
На вызов выехали участковые офицеры полиции и следователь. Во время просмотра записей камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент совершения кражи, правоохранители узнали женщину, которая не раз попадала в поле их зрения.
Работники полиции провели соответствующую проверку, которая подтвердила причастность к преступлению 26-летней гражданки соседнего государства. Женщина живет на Лебединщини вместе со своей семьей не один год и имеет временный вид на право проживания в Украине.
По факту правонарушения открытое уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины (кража). Теперь подозреваемой придется не только вернуть магазину 420 гривен убытков, но и предстать перед украинской Фемидой, ведь в соответствии с действующим законодательством иностранке грозит наказание от штрафа до 3-х лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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